Une porte se ferme pour James Rodriguez

James Rodriguez n'est pas sur la liste de souhaits de Manchester United cet été selon Sky Sports.

Le Colombien, pas en odeur de sainteté au , lui qui ne s'entend pas avec Zinedine Zidane, intéresse un certain nombre de clubs de . Mais pas .

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo auraient pu jouer ensemble

D'après Sky Sports, James a attiré l'attention de Sir Alex Ferguson pendant son séjour à Porto mais, après ses performances lors de la 2014, rien ne l'a empêché de quitter pour Madrid.

Plus d'équipes

En lieu et place de James, United cible désormais un autre milieu de terrain offensif : Jack Grealish d' . Et il semblerait qu' mène actuellement la course pour signer le Colombien cet été, ce qui pourrait lui permettre de retrouver Carlo Ancelotti (son ancien coach au Real) à Goodison Park.