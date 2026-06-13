Une polémique sans précédent en Allemagne : Matthäus lance une attaque virulente contre Klopp

À quelques heures du coup d’envoi du match d’ouverture de la Mannschaft à la Coupe du monde 2026, Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe d’Allemagne, a vivement critiqué Jürgen Klopp et Thomas Müller, les accusant de « manquer de sensibilité » en suggérant d’aligner Deniz Undav à la place de Jamal Musiala lors de la rencontre face à Curaçao, programmée dimanche.

Dans son édition de samedi, le journal allemand Bild rapporte que le champion du monde 1990 a vivement réagi aux propos tenus par Klopp et Müller, analystes sur Magenta TV, qui ont défendu l’idée d’aligner Undav en meneur de jeu et de faire entrer Musiala seulement à la 65e minute en tant que joker.

Müller avait expliqué sa position en déclarant : « Si tous les joueurs sont prêts, je pense qu’Ondaf est un excellent choix. Il a un sens du jeu. Je soutiens Ondaf à fond », tandis que Klopp l’a appuyé en déclarant : «Nous avons aligné Ondav parce qu’il peut jouer en tant que numéro 10», dans une composition idéale qu’ils ont élaborée pour le premier match de l’Allemagne dans la compétition.

Matthäus a exprimé son vif agacement : « J’ai été très surpris de voir Jürgen Klopp et Thomas Müller recommander d’aligner Deniz Undav à la place de Jamal Musiala lors du match d’ouverture. Je respecte leur avis, mais je ne peux pas le laisser passer : ils manquent de sensibilité. Jürgen Klopp, surtout, aurait dû faire preuve de plus de discernement.

La légende allemande a rappelé l’importance de Musiala pour la sélection, affirmant : « Pour que l’Allemagne réussisse en Coupe du monde, elle a besoin de la qualité de Musiala. C’est pourquoi nous devons lui accorder notre confiance et du temps de jeu », sous-entendant qu’un éventuel écartement du joueur pourrait coûter cher à la Mannschaft dans le tournoi.

Matthäus a même adressé une critique cinglante à Klopp : « Les propos de Klopp ne simplifient pas la tâche de Nagelsmann. J’aimerais savoir ce que Klopp aurait dit si un analyste sportif lui avait conseillé de laisser l’un de ses titulaires sur le banc avant un match important en Ligue des champions », a-t-il ajouté, soulignant la contradiction dans la position de l’ancien entraîneur de Liverpool.

Le champion du monde a appelé à soutenir Musiala plutôt qu’à semer le doute à son sujet, déclarant : « Nous savons tous que Musiala n’est pas encore au meilleur de sa forme, mais au lieu de nous inquiéter pour lui, nous devons le soutenir ». Il a également jugé « étranges les propos de Thomas Müller sur la beauté de Musiala, son ancien coéquipier », à ce moment délicat.

Il a conclu sur une note d’avertissement : « Aucune minute de la Coupe du monde n’a encore été jouée et ce type de débat a déjà commencé, surtout après les signes d’amélioration montrés par Musiala en seconde période contre les États-Unis. » Selon lui, une polémique aussi précoce risque d’affecter le moral du joueur et de l’équipe à l’aube du plus grand tournoi mondial.