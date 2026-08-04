« Une période de turbulences difficile à comprendre » : le secrétaire général de la FIFA brise le silence par un long message

Le secrétaire général de la Fédération internationale de football (FIFA), Mattias Grafström, a adressé mardi matin un long message à l'ensemble des employés de l'organisation internationale dans ses différents bureaux à travers le monde, dans lequel il les a rassurés quant à leur avenir professionnel au milieu des turbulences qui ont suivi l'échec du projet de création de la société commerciale de la FIFA soutenu par le président Gianni Infantino.

Selon les révélations de la chaîne française « RMC Sport », des sentiments d'inquiétude et de tension ont régné parmi les employés de la FIFA après l'effondrement de la tentative de création de la société commerciale, ce qui a poussé Grafström, l'un des proches d'Infantino, à s'adresser directement à eux par le biais d'un long courriel.

Le secrétaire général a entamé son message en déclarant : « La semaine dernière a été exceptionnelle et pleine de défis pour tous les employés de la FIFA dans nos bureaux à travers le monde, et c'est pour cette raison que je voulais que vous soyez les premiers à entendre ce message de ma part », en référence claire à la crise qui a secoué l'organisation internationale au cours des derniers jours.

Éloge du succès du Mondial au cœur de la crise

Grafström a tenu à saluer les efforts des employés dans l'organisation de la Coupe du monde 2026, en déclarant : « Je voudrais saluer et mettre en lumière le travail exceptionnel accompli par chacun d'entre vous, qui ont œuvré sans relâche, que ce soit sur place ou à distance, pour garantir le succès de la Coupe du monde de football 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis. »

Et d'ajouter : « Ce fut un succès éclatant, un événement dont des milliards de personnes à travers le monde ont profité, réunies par une passion commune pour le football. »

Des événements regrettables et déplorables

Le secrétaire général a abordé directement la situation actuelle de l'organisation, qualifiant ce qui s'est produit de « série d'événements regrettables et déplorables », soulignant que l'abandon définitif du projet de création de la société commerciale, bien qu'il soit « décevant », ne doit pas occulter la réalité du travail quotidien remarquable accompli par les employés de la FIFA.

Grafström a déclaré dans son message : « Nous avons tous traversé une période de turbulences difficile à comprendre et à accepter. Mais, en tant que secrétaire général, je vous demande de rester concentrés sur ce qui nous a toujours unis : servir le football et ses 211 fédérations membres, et travailler main dans la main avec toutes les parties concernées, dans le plein respect des règlements et des lois de la FIFA. »

Des assurances quant à la stabilité de l'emploi

Dans une tentative d'apaiser les craintes, le vice-président de la FIFA chargé du personnel a affirmé que ces derniers étaient « à l'abri des fluctuations du climat politique actuel », en déclarant : « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les individus, les périodes d'instabilité et les événements regrettables sont autant de choses passagères. Quant à l'institution, sa mission et sa responsabilité envers le football, elles demeurent constantes. »

Il a insisté sur la nécessité de faire preuve de « professionnalisme, de clairvoyance et de sang-froid » en cette étape critique, affirmant que « sa porte » resterait toujours ouverte pour discuter de la situation avec tout employé qui le souhaiterait.

Grafström a conclu son message en assurant qu'il « continuerait » à soutenir les équipes sur le terrain « tant que son travail sera apprécié par ceux qu'il sert », en référence implicite à son maintien à son poste malgré la crise actuelle.

Il convient de rappeler que le projet de création de la société commerciale de la FIFA visait à restructurer le volet commercial de l'organisation, mais il s'est heurté à une large opposition de plusieurs parties à l'intérieur et à l'extérieur de la FIFA, ce qui a finalement conduit à son abandon définitif.