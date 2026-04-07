Une passion d'enfant anime Griezmann avant le choc contre Barcelone

Antoine Griezmann, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, a fait part de son immense impatience d'affronter Barcelone demain mercredi lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, alors qu'il dispute sa dernière saison avec les Rojiblancos avant de rejoindre la Ligue américaine.

Lors de la conférence de presse organisée mardi à l'occasion de ce match, Griezmann a déclaré : « J'ai une ambition et une envie immenses. Je me sens exactement comme mon fils quand il se réveille à six heures du matin et que son match est à onze heures. Je veux vraiment profiter de cette confrontation. Ce seront deux matchs exceptionnels, et nous devons être une équipe solide et forte. »

Quant à la manière dont il guide ses coéquipiers en tant que joueur expérimenté lors de tels rendez-vous majeurs, il a expliqué : « On peut leur parler, mais ce qui reste dans leur esprit, c’est l’image et ce qu’on montre concrètement. Il faut aborder les choses avec une certaine naturalité, et ne pas jouer le match dans nos têtes avant l’heure. Sur le terrain, je dois être un exemple en matière de pression et de travail acharné.Les actes sont le meilleur exemple. Il est clairement ressorti à l’entraînement que nous sommes en forme et au sommet de notre concentration. »

La star française a admis avoir un « poids sur le cœur » à cause de son niveau lors des derniers mois de la saison dernière, déclarant : « L’année dernière, les attentes étaient très élevées, et je ne savais pas comment surmonter cela mentalement. Au lieu de me concentrer sur la manière de m’améliorer, je n’y suis pas parvenu. Cette année, je pense avoir appris ; même si j’ai 35 ans, je continue d’apprendre et je suis prêt à faire tout ce qu’il faut. Je me sens dans un excellent état d’esprit, et cela m’aide beaucoup sur le terrain.

Quant au moment choisi pour sa décision de partir (en Ligue américaine), il a commenté : « Le moment de la décision n’a pas d’importance, l’important c’est de se concentrer sur le match de demain. Ce sont des moments exceptionnels, je ne peux pas parler de ce qui va se passer à l’avenir, je ne pense qu’au prochain match. »

Quant aux éloges de son entraîneur Diego Simeone, Griezmann a déclaré : « Les paroles de Simeone m’ont surpris. Je veux faire mes adieux au club comme il se doit, et le meilleur adieu, c’est ma performance sur le terrain et l’effort que je vais fournir à chaque match. Je veux prendre du plaisir et que le public se souvienne de moi comme ça… Et sur le plan personnel, je l’apprécie et je l’aime beaucoup ».

Il a poursuivi avec gratitude : « Je lui dois beaucoup, et je m'entretiendrai avec lui en privé le moment venu. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à Simeone, grâce à la Real Sociedad et à tout ce qu'il m'a appris. »

Griezmann a conclu son intervention avec détermination : « Ce n’est pas le moment de parler de l’avenir, le match de Ligue des champions est le plus important. Demain, nous avons un match en quarts de finale, c’est incroyable. Mon esprit est totalement concentré sur ce moment, et je me concentre désormais sur la fin de la saison avec une grande force mentale. »







