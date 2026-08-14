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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Une option surprise sur la table du Barça pour compenser le transfert d'Álvarez

Mercato
J. Alvarez
L. Suarez
FC Barcelone
Atlético Madrid
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LaLiga
Argentine
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Portugal

Pas question d'attendre

Le FC Barcelone s'est tourné de manière surprenante vers un nouvel attaquant, en prévision d'un éventuel échec de la signature de l'Argentin Julian Alvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, lors de ce mercato estival.

Fabrizio Romano, expert du mercato, a écrit sur son compte sur le réseau « X » : « Exclusif : le Barça place Luis Suarez, attaquant du Sporting Portugal, parmi les options envisagées, en cas d'échec du transfert de Julian Alvarez. »

Romano a ajouté : « Ce ne sera pas facile, étant donné que Suarez est un joueur titulaire à Lisbonne, mais il figure sur la liste restreinte du Barça. »

Il a conclu : « Le Barça étudiera le recrutement de Suarez ou d'autres options à partir de la semaine prochaine (qui débute lundi), si le transfert de Julian Alvarez reste au point mort. »

Il est à noter que l'Atlético Madrid refuse d'entamer des négociations avec le Barça au sujet du transfert d'Alvarez au « Spotify Camp Nou » cet été.

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