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Une opportunité en or pour Barcelone et le Real… Tottenham baisse le prix de son joueur !

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Les Spurs attendent désormais les offres officielles.

Tottenham a commencé à planifier la saison prochaine sans compter sur son défenseur central argentin Cristian Romero, un signe clair de son départ imminent lors du mercato estival.

Selon le site spécialisé Team Talk, les dirigeants londoniens auraient revu leurs exigences à la baisse, fixant désormais le prix du joueur à environ 48 millions d’euros, contre 60 millions il y a encore quelques semaines. Une baisse censée stimuler les offres officielles dans les prochains jours.

Le défenseur international est surveillé de près par plusieurs cadors européens, notamment l’Inter Milan et le trio madrilène (Real Madrid, FC Barcelone, Atlético de Madrid), qui guettent l’évolution de sa situation avec attention.

Pour l’instant, aucune négociation avancée n’a été engagée entre Tottenham et ces prétendants, et le club londonien n’a reçu aucune offre officielle pour le défenseur de 28 ans.

Arrivé en provenance de l’Atalanta, l’international argentin est l’un des piliers de la défense des Spurs, mais la direction semble prête à s’en séparer dans le cadre d’une restructuration de l’effectif en vue de la nouvelle saison.

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