Une offre pharaonique du PSG pour Osimhen ?

Les géants de la Premier League, Manchester United et Chelsea, sont tous deux à la recherche d'un numéro 9 d'élite.

Marcus Rashford, meilleur buteur de Manchester United (27 buts), fait son meilleur travail sur le flanc gauche, tandis que Chelsea n'a marqué que 30 buts en Premier League à eux deux cette saison, Kai Havertz ayant du mal à convaincre à la pointe de l'attaque.

Les deux clubs étaient déjà prêts à aller jusqu'à 100 millions de livres (113,2 millions d'euros) selon plusieurs rapports, mais le PSG est prêt à faire monter les enchères.

"Une source bien placée a déclaré à Football Insider que le club français est prêt à offrir la somme extraordinaire de 150 millions d'euros (133 millions de livres sterling) pour le joueur de 24 ans cet été", rapportent les sources susmentionnées.

Le PSG est l'un des rares clubs du football mondial à pouvoir se permettre une telle somme, le club de la capitale française ayant déjà lâché un record mondial de 222 millions d'euros pour Neymar en 2017, mais l'acquisition d'Osimhen pourrait avoir une autre valeur pour eux.

Une double victoire pour le PSG

Kylian Mbappé a fait part de sa frustration de jouer à la pointe de l'attaque parisienne cette saison, Neymar et Lionel Messi occupant les positions plus profondes et plus larges que Mbappe préfère derrière lui.

Osimhen en attaque permettrait à Mbappé d'être heureux sur l'aile gauche ou de jouer avec le Nigérian, ce qui aiderait à repousser l'intérêt du Real Madrid pour son joueur vedette.

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a déjà déclaré qu'il pourrait envisager la vente d'Osimhen pour le bon prix.

