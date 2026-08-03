Une offre irrésistible : Al-Hilal menace le rêve de l'Atlético dans le dossier Grealish

Al-Hilal est entré en force dans la course à la signature de l'Anglais Jack Grealish, l'ailier de Manchester City, après avoir préparé une offre financière colossale susceptible de changer la destination du joueur lors de l'actuel mercato estival.

Selon le journaliste turc Ekrem Konur, Al-Hilal est prêt à offrir à Grealish un salaire annuel compris entre 20 et 23 millions d'euros, dans une tentative de le convaincre de tenter l'expérience de la Roshn Saudi League, en profitant du flou qui entoure son avenir avec Manchester City.

En parallèle, l'Atlético de Madrid se distingue comme l'un des principaux intéressés par le joueur, Grealish jouissant de l'estime de l'entraîneur argentin Diego Simeone, qui voit en lui un joueur capable de retrouver son meilleur niveau au sein du projet du club espagnol.

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Konur a indiqué que l'Atlético ne bougera que si Manchester City accepte de réduire ses exigences financières, ou consent à un prêt du joueur avec option d'achat, ce qui confère à Al-Hilal un net avantage sur le plan économique.

Il a également précisé qu'un transfert de Grealish à l'Atlético lui offrirait la possibilité de disputer la Ligue des champions et de s'éloigner des pressions qu'il a connues dans le football anglais, tandis qu'Al-Hilal continue de séduire le joueur avec une offre financière difficile à concurrencer.

L'intérêt pour Grealish ne se limite pas à Al-Hilal et à l'Atlético de Madrid, puisque le dossier suscite aussi l'intérêt de clubs de la ligue américaine, ce qui donne à Manchester City une plus grande marge pour arbitrer entre les offres attendues avant de trancher sur l'avenir de sa star anglaise.