Des rapports de presse ont révélé le désir très marqué d'un club de Serie A de recruter le Français Moussa Diaby, l'ailier d'Al-Ittihad, durant l'actuelle période des transferts estivaux.

La période de préparation pour la nouvelle saison est marquée par une prestation remarquable de Diaby sur les plans technique et physique, une réponse aux critiques dont il avait fait l'objet à la fin de la saison dernière.

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Selon le journaliste Mohammed Al-Bakiri, Al-Ittihad a reçu une offre de l'Inter Milan pour recruter Moussa Diaby, contre 40 millions d'euros.

Il a précisé que la direction du club étudie actuellement l'offre sous tous ses aspects, techniques et administratifs, avant de trancher sur le départ du joueur.

L'Inter avait déjà soumis une offre l'été dernier afin de s'attacher les services de Moussa Diaby, mais Al-Ittihad avait refusé et tenu à le conserver, bien que le joueur fût ouvert à un départ.