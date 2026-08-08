Une offre anglaise menace de priver Al-Ahli d'Arabie saoudite de son arme offensive

L'avenir du Brésilien Roger Ibañez, défenseur d'Al-Ahli, est de nouveau entouré d'incertitudes, après que le joueur a reçu une offre d'un club de Premier League anglaise, une évolution qui pourrait menacer le maintien de l'un des éléments les plus importants de l'arrière-garde du « Raqi » lors de la saison prochaine.

Selon le journaliste Mohammed Al-Bakiri, Ibañez, âgé de 27 ans, a reçu une offre du club d'Aston Villa pour une durée de 3 saisons, dans un contexte d'intérêt du club anglais pour s'attacher les services du défenseur international brésilien.









Les sources citées par Al-Bakiri ont confirmé que la décision finale est désormais entre les mains d'Ibañez lui-même, qu'il accepte l'offre anglaise ou qu'il poursuive avec Al-Ahli, le joueur devant trancher sur sa situation avant la fin de la période actuelle des transferts estivaux.

Cela intervient alors qu'Al-Ahli tient au maintien du défenseur brésilien, d'autant qu'il est devenu au cours des dernières années l'un des piliers les plus importants de l'équipe, après avoir démontré sa capacité à jouer sous pression et à afficher un haut niveau dans les compétitions nationales et continentales.

D'autres sources avaient indiqué que la direction d'Al-Ahli s'est déjà mise en mouvement en vue de prolonger le contrat d'Ibañez, en lui présentant une demande verbale après sa participation avec la sélection du Brésil lors de la dernière Coupe du monde, dans une tentative de protéger le joueur face à toute offre extérieure.

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Mais les négociations ne semblent pas faciles sur le plan financier, puisqu'Ibañez a demandé une revalorisation de son salaire annuel, d'environ 8,5 millions d'euros à 10 millions d'euros, ce qui reflète le désir du joueur d'obtenir un contrat correspondant à sa valeur technique et à son statut au sein de l'équipe.

Al-Ahli reste face à un véritable test pour conserver l'une de ses armes défensives les plus importantes ; le départ d'Ibañez à ce moment ne serait pas un simple départ de joueur, mais un coup porté aux plans de l'équipe et à sa stabilité, surtout si le défenseur brésilien choisit de tenter l'expérience de la Premier League anglaise et d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.