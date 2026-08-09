Dans une scène qui rappelle le concept de « recrue interne », il semble que l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, ait décidé de redécouvrir le défenseur danois Andreas Christensen, 30 ans, longtemps resté loin des projecteurs en raison de blessures à répétition au cours des deux dernières saisons, pour lui accorder une confiance exceptionnelle durant la préparation de la nouvelle saison, ce qui pourrait le remettre sous les feux de la rampe.

Selon le quotidien espagnol Sport, Flick a aligné le défenseur central danois dans le onze de départ de tous les matches amicaux disputés par le Barça avant le début de la saison, y compris les rencontres face à l'Europa, Birmingham City, Nottingham Forest et l'Udinese, une démarche qui reflète la volonté du technicien allemand de tester la capacité du joueur à supporter la pression des matches successifs, le plus grand défi auquel Christensen a été confronté ces dernières années.

Cet intérêt marqué de Flick représente un pari clair sur le joueur qui dispute sa cinquième saison avec le club catalan, le staff technique cherchant à s'assurer de sa forme physique et de sa capacité à enchaîner une série de bonnes prestations consécutives, après des années d'instabilité dues aux blessures répétées qui l'ont privé d'une participation régulière.

Dans un geste à forte valeur symbolique, Christensen a eu l'occasion de porter le brassard de capitaine lors de la plupart des matches amicaux, à l'exception de la rencontre face à Nottingham Forest, disputée par Raphinha, un signe clair du statut dont bénéficie le joueur, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2028, malgré sa longue absence des terrains.

Cette confiance révèle une conviction bien ancrée au sein de la direction sportive du Barça quant à l'importance du joueur danois, considéré comme une figure centrale sur le terrain comme en dehors, malgré des performances et une participation en deçà des attentes au cours des deux dernières années, ce qui fait de sa réadaptation physique une priorité absolue pour le staff technique.

Christensen constitue une option tactique intéressante compte tenu de la densité du calendrier de la nouvelle saison, puisqu'il possède la capacité d'évoluer dans l'axe de la défense aux côtés de Pau Cubarsí, auteur d'une prestation exceptionnelle lors de la dernière Coupe du monde et devenu le premier choix incontesté, le Danois pouvant également se déplacer au poste d'arrière gauche ou même monter au milieu de terrain grâce à ses qualités dans la construction du jeu depuis l'arrière.

Le plus grand défi incombe au nouveau préparateur physique Benjamin Kugel, confronté à une mission délicate consistant à élaborer un programme de réadaptation détaillé pour Christensen, dans le but de le ramener au niveau qu'il affichait durant ses meilleures années à Chelsea ou au Barça, à un moment où l'excellente condition physique du joueur durant la préparation laisse présager une saison exceptionnelle.

Cette fois, tout dépendra de la capacité de Christensen à se libérer du spectre des blessures, davantage que de ses qualités footballistiques indiscutables auxquelles Flick accorde une grande importance, surtout avec le retour des internationaux à l'entraînement, moment où se précisera le véritable rôle que le technicien allemand réserve à ce défenseur élégant et intelligent tactiquement.

Si Christensen parvient à préserver sa forme physique et à éviter les blessures, il représentera sans nul doute un renfort de qualité pour la défense du Barça, et sera peut-être la « nouvelle recrue » qui n'aura rien coûté au club, si ce n'est de la confiance et de la patience, à un moment où l'équipe catalane cherche toutes les solutions possibles pour renforcer ses rangs avant le début de la véritable compétition.