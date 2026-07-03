L’Argentine a dévoilé son dispositif offensif pour affronter le Cap-Vert en 32^(es) de finale de la Coupe du monde 2026. Les « Tango » visent une qualification pour les 16^(es) de finale afin de poursuivre leur quête de conservation du titre.

Le sélectionneur Lionel Scaloni aligne un onze de départ alliant expérience et jeunesse, emmené par Lionel Messi et Emiliano Martínez, pour contrer les ambitions de l’équipe africaine déterminée à créer l’exploit face au tenant du titre.

Voici la composition officielle de l’Albiceleste :

Gardien : Emiliano Martínez.

Défense : Lisandro Martínez, Cristian Romero, Facundo Medina, Nahuel Molina.

Milieu : Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández.

Attaque : Lionel Messi, Thiago Almada, Lautaro Martínez.

Quant au onze du Cap-Vert, il se présentait comme suit :

Gardien : Fozinha.

Défense : Dini Borges – Pico López – Sidney López Cabral – Steven Moreira.

Milieu de terrain : Kevin Pena, Giovanni Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte et Nuno da Costa.

Attaque : Ryan Mendez.