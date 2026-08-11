Dans une démarche qui confirme le retour en force du club d'Al-Riyad sur le devant de la scène en Roshn Saudi League, la direction de « l'école du centre » a bouclé l'une des principales opérations de ce mercato estival, en s'attachant les services de la star internationale égyptienne Mahmoud Hassan Trézéguet.

Des sources proches du club d'Al-Riyad ont indiqué au journal saoudien « Al-Riyadiyah » que la direction du club a reçu l'accord de la Ligue des professionnels pour finaliser la transaction, et a d'ores et déjà signé avec l'ailier égyptien, l'annonce officielle devant intervenir dans les prochaines heures, une fois que le club aura satisfait aux exigences d'enregistrement.

Cette démarche est survenue après que le club, présidé par Bandar Al-Muqil, a reçu le certificat de « viabilité financière » jeudi dernier, après avoir rempli l'ensemble des conditions fixées par la Ligue, devenant ainsi officiellement habilité à inscrire ses nouveaux joueurs sur la liste de l'équipe première.

Trézéguet, âgé de 31 ans, avait mis fin à son contrat avec le club d'Al-Ahly égyptien le mois dernier, pour rejoindre Al-Riyad dans le cadre d'un transfert libre, au terme d'un long parcours professionnel qui s'est étalé sur dix ans.

L'ailier égyptien possède un riche palmarès professionnel, ayant porté les couleurs des clubs anglais d'Aston Villa, de Trabzonspor, de Kasımpaşa et d'İstanbul Başakşehir en Turquie, d'Anderlecht et de Mouscron en Belgique, ainsi que d'Al-Rayyan au Qatar.

Cela avant qu'il ne retourne l'été dernier dans son club formateur, Al-Ahly, où il est passé par les catégories de jeunes avant d'accéder à l'équipe première en 2012.

Il avait entamé son aventure à l'étranger en 2015 en passant par la porte du club belge d'Anderlecht sous forme de prêt, avant que le club n'achète son contrat.