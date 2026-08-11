Dans une démarche qui confirme le retour en force du club d'Al-Riyad sur le devant de la scène en Roshn Saudi League, la direction de « l'école de la région centrale » a bouclé l'une des transactions les plus marquantes du mercato estival, en s'attachant les services de la star internationale égyptienne Mahmoud Hassan Trézéguet.

Des sources proches du club d'Al-Riyad ont indiqué au journal saoudien « Arriyadiyah » que la direction du club a reçu l'accord de la Ligue professionnelle pour finaliser la transaction, et qu'elle a déjà signé avec l'ailier égyptien, l'annonce officielle devant intervenir dans les prochaines heures, après que le club aura satisfait aux exigences d'enregistrement.

Cette démarche est intervenue après que le club, présidé par Bandar Al-Muqayil, a reçu le certificat de « viabilité financière » jeudi dernier, après avoir rempli l'ensemble des conditions fixées par la Ligue, devenant ainsi officiellement habilité à enregistrer ses nouvelles recrues dans l'effectif de l'équipe première.

Trézéguet, âgé de 31 ans, avait mis fin à son contrat avec le club d'Al-Ahly d'Égypte le mois dernier, pour rejoindre Al-Riyad dans le cadre d'un transfert libre, au terme d'un long parcours professionnel de dix ans.

L'ailier égyptien possède un riche palmarès professionnel, puisqu'il a représenté les clubs d'Aston Villa en Angleterre, de Trabzonspor, de Kasımpaşa et d'İstanbul Başakşehir en Turquie, d'Anderlecht et de Mouscron en Belgique, ainsi que d'Al-Rayyan au Qatar.

Ceci avant qu'il ne retourne l'été dernier dans son club formateur, Al-Ahly, où il est passé par les catégories de jeunes avant d'accéder à l'équipe première en 2012.

Il avait entamé son aventure à l'étranger en 2015 par la porte d'Anderlecht en Belgique, sous forme de prêt, avant que le club n'achète son contrat.