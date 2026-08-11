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Une nouvelle démarche administrative rapproche Al-Riyad de la conclusion du transfert de Trézéguet

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Dans une démarche qui confirme le retour en force du club d'Al-Riyad sur le devant de la scène en Roshn Saudi League, la direction de « l'école de la région centrale » a bouclé l'une des transactions les plus marquantes du mercato estival, en s'attachant les services de la star internationale égyptienne Mahmoud Hassan Trézéguet.

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Des sources proches du club d'Al-Riyad ont indiqué au journal saoudien « Arriyadiyah » que la direction du club a reçu l'accord de la Ligue professionnelle pour finaliser la transaction, et qu'elle a déjà signé avec l'ailier égyptien, l'annonce officielle devant intervenir dans les prochaines heures, après que le club aura satisfait aux exigences d'enregistrement.

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Cette démarche est intervenue après que le club, présidé par Bandar Al-Muqayil, a reçu le certificat de « viabilité financière » jeudi dernier, après avoir rempli l'ensemble des conditions fixées par la Ligue, devenant ainsi officiellement habilité à enregistrer ses nouvelles recrues dans l'effectif de l'équipe première.

Trézéguet, âgé de 31 ans, avait mis fin à son contrat avec le club d'Al-Ahly d'Égypte le mois dernier, pour rejoindre Al-Riyad dans le cadre d'un transfert libre, au terme d'un long parcours professionnel de dix ans.

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L'ailier égyptien possède un riche palmarès professionnel, puisqu'il a représenté les clubs d'Aston Villa en Angleterre, de Trabzonspor, de Kasımpaşa et d'İstanbul Başakşehir en Turquie, d'Anderlecht et de Mouscron en Belgique, ainsi que d'Al-Rayyan au Qatar.

Ceci avant qu'il ne retourne l'été dernier dans son club formateur, Al-Ahly, où il est passé par les catégories de jeunes avant d'accéder à l'équipe première en 2012.

Il avait entamé son aventure à l'étranger en 2015 par la porte d'Anderlecht en Belgique, sous forme de prêt, avant que le club n'achète son contrat.

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