Une nouvelle décisive… Cette blessure empêchera-t-elle Araujo de rejoindre l'Atlético ?

L'Allemand Hans Flick, entraîneur du FC Barcelone, a reçu une nouvelle décisive concernant l'état de forme de son défenseur uruguayen Ronald Araújo en vue du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », Araujo a subi ce dimanche matin des examens médicaux approfondis qui ont écarté toute blessure grave, garantissant ainsi la présence du joueur lors de la prochaine rencontre européenne.

Le journal précise qu'il s'avère qu'Araujo, qui avait joué au poste d'arrière droit lors du dernier match, ne souffre que d'une surcharge musculaire.

Araujo avait été contraint de quitter le terrain lors du match de Liga contre l'Atlético, samedi dernier, après avoir ressenti de légères douleurs physiques au milieu de la première mi-temps.





Le défenseur a tenté de tenir le coup tout en informant son entraîneur allemand de sa blessure, mais il a finalement demandé à être remplacé pour éviter que la situation ne s'aggrave, bien qu'il ait effectué quelques exercices sur le terrain avant de sortir.

À la 39e minute, juste après le premier but de l'Atlético de Madrid, Marc Bernal a remplacé Araujo, mais il a lui-même dû quitter le terrain peu après en raison d'une blessure.



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