Une nouvelle date pour Lens - PSG ? L'incroyable rebondissement

Un simple ajustement de calendrier peut parfois déclencher une onde de choc dans tout un championnat. Ces derniers jours, le choc entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain cristallise les tensions entre instances et clubs, sur fond d’enjeux sportifs et européens. Alors qu’une décision semblait actée, un nouveau scénario inattendu pourrait rebattre les cartes.

Lens - PSG reprogrammé finalement au 6 mai ?

Le dossier Lens - PSG a pris une tournure explosive après la décision de la Ligue de football professionnel de reprogrammer la rencontre au 13 mai, malgré l’opposition du club nordiste. À l’origine de cette situation, la volonté du club parisien de bénéficier d’un calendrier allégé entre ses deux confrontations européennes face à Liverpool, dans la lignée d’un précédent report accordé contre Nantes. Une décision qui a provoqué une vive réaction du côté lensois, dénonçant un déséquilibre dans la gestion du calendrier.

Mais le feuilleton Lens - PSG pourrait encore connaître un nouveau rebondissement. Selon les informations de L’Equipe reprises par Foot Mercato, une alternative serait à l’étude. Une programmation au 6 mai pourrait être envisagée dans un cas précis. Si le club parisien venait à être éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions, une fenêtre se libérerait, permettant d’avancer la tenue de cette affiche. Un scénario conditionnel qui maintient le flou autour d’un match devenu hautement stratégique dans la course au titre.