Report de Lens-PSG : la LFP sacrifie l'équité pour sauver Paris

Dans ce dossier, le Racing Club de Lens a été traité avec un mépris flagrant. Premier poursuivant du PSG, à un petit point du leader, le club sang et or s'est logiquement opposé à ce report qui le prive de l'avantage d'affronter un adversaire focalisé sur l'Europe. Lors du conseil, le président Joseph Oughourlian a résumé l'injustice de la situation : "Le PSG a les moyens et l’effectif pour jouer tous les trois jours. Pas moi". Mais la LFP, souveraine grâce à l'article 22 de ses statuts, est passée en force, balayant d'un revers de main les arguments du dixième budget de Ligue 1, contraint de s'adapter aux exigences du plus riche.