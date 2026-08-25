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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Une nouvelle absence qui inquiète le Real Madrid

Real Madrid vs Real Sociedad
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J. Mourinho
Aurélien Tchouaméni
Espagne
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Nouveau coup dur pour Mourinho

Les points d'interrogation refont surface autour de la situation du Français Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain du Real Madrid, quant à sa participation au prochain match face à la Real Sociedad, après son absence à l'entraînement collectif de l'équipe aujourd'hui, en préparation de cette rencontre qui sera la première du club merengue à domicile, au stade Santiago-Bernabéu, cette saison.

Tchouaméni s'était remis d'une légère blessure contractée la semaine dernière, ce qui lui avait permis de reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers avant le match d'ouverture du Real Madrid en Liga face à l'Espanyol. Cependant, l'entraîneur José Mourinho a estimé que le joueur français n'avait pas retrouvé sa pleine condition physique et technique, et a décidé de le laisser à Madrid sans l'inclure dans le groupe convoqué pour le match.

Tchouaméni a repris l'entraînement hier, où il a participé à la séance aux côtés du reste de ses coéquipiers, mais son absence à l'entraînement collectif d'aujourd'hui accroît les doutes sur sa disponibilité pour affronter la Real Sociedad.

Les données actuelles indiquent que Tchouaméni pourrait manquer le groupe du Real Madrid pour ce match pour la deuxième fois consécutive, faute d'avoir atteint la condition requise pour disputer des matches officiels, selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol "Marca".

Tchouaméni n'est pas le seul joueur dont le Real Madrid est privé des services à l'heure actuelle, puisque Endrick, Éder Militão, Ferland Mendy, Thiago, Rodrygo et Asensio suivent tous différentes phases de programmes de récupération après blessure.

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Les joueurs blessés devraient poursuivre leurs programmes de réhabilitation au cours des prochains jours, alors que le Real Madrid se prépare à disputer son premier match de la saison au stade Santiago-Bernabéu, au milieu d'absences qui pèsent dans les rangs de l'équipe.

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