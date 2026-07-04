« Une moquerie ignoble »… L’Al-Ahly dépose une plainte urgente après l’insulte visant une star des Pharaons

Jamal Jabr, directeur de la communication du club égyptien Al-Ahly, a vivement condamné le comportement d’un journaliste égyptien qui s’est moqué du défenseur international Mohamed Hani après que celui-ci a marqué contre son camp lors du match Égypte-Australie en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Pour Jabr, cette moquerie représente « un dépassement inacceptable sous toutes ses formes » et « une honte » pour les médias égyptiens.

Les Pharaons avaient ouvert le score par Imam Ashour, avant que l’Australie n’égalise grâce à un csc de Mohamed Hani. La rencontre s’est conclue aux tirs au but (4-2) en faveur de l’Égypte, qui a ainsi atteint pour la première fois les huitièmes de finale.

Dans la zone mixte, le journaliste égyptien Ahmed Oweis a demandé au défenseur Rami Rabia : « Allez-vous marquer Mohamed Hani lors du prochain match ? » Une « moquerie ignoble » que la société égyptienne rejette et qui ternit l’image de toute l’équipe, a estimé Jabr.

Jaber s’est alors interrogé : « Où sont le capitaine Hossam Hassan et le capitaine Ibrahim Hassan ? Et où est Mohamed Salah, le capitaine de l’équipe nationale ? Qui rendra à Mohamed Hani son statut de l’un des meilleurs joueurs égyptiens ? », soulignant qu’accepter une telle attitude lors d’une conférence de presse suivie par des journalistes du monde entier constitue une « moquerie » envers un joueur égyptien accomplissant une mission nationale.

Jabr a ajouté que ce comportement constituait « une honte pour tous les journalistes et professionnels des médias égyptiens », soulignant que l’équipe nationale réalisait un exploit historique sans précédent, alors que Son Excellence le président égyptien suivait les matchs, soutenait les champions et les félicitait, tandis que cette personne « se moquait » et raillait comme si elle était au-dessus de tout, selon la publication.

Jabr a rendu hommage à Hani, le présentant comme « un homme de grande moralité, bien élevé, l’un des joueurs les plus courageux, les plus compétents et les plus dévoués », et a appelé toute personne dotée d’une conscience, qu’elle soit journaliste ou non, à « rendre justice à Mohamed Hani et à rétablir son honneur ».

Il a exigé que le journaliste soit sanctionné par la Fédération égyptienne de football, l’Ordre des journalistes, l’Association des critiques sportifs et le Conseil suprême de régulation des médias, ainsi que par tous les Égyptiens qui aiment leur pays.

De son côté, Oweis a présenté ses excuses à Mohamed Hani, affirmant que ses propos n’étaient qu’une plaisanterie et qu’il n’avait pas l’intention d’offenser le joueur, qu’il considère comme l’un des plus importants d’Égypte. Il a ajouté sur sa page Facebook : « Je présente toutes mes excuses à la star Mohamed Hani si mes propos humoristiques ont été mal interprétés… Je m’excuse pour ce manque de tact et ces propos déplacés », précisant que Mohamed Hani est pour lui un ami et un petit frère.

De son côté, l’équipe nationale égyptienne poursuit sa préparation en vue d’affronter l’Argentine, championne en titre, mardi soir en huitièmes de finale.

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