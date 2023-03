Une maison déjà prête pour Leo Messi à Barcelone ?

Un journaliste rapporte que l'Argentin prépare sa maison à Barcelone pour un retour là-bas.

Le jour où Marca rapporte que le club saoudien Al-Hilal est prêt à faire une offre astronomique pour Lionel Messi, Gerard Romero rapporte que l'Argentin prépare sa maison à Barcelone pour un retour là-bas.

Mercredi, Marca a rapporté que le vainqueur de la Coupe du monde était en route pour l'Arabie saoudite, grâce au gouvernement du pays.

lA-Hilal préparerait une offre colossale de 400 millions de dollars par an.

Al-Hilal serait soutenu dans sa tentative de faire venir Messi en Pro League par le ministère saoudien des Sports, et le gouvernement envisagerait même de modifier ses lois sur les salaires pour l'accueillir.

Cependant, Gerard Romero rapporte qu'un retour à Barcelone est plus probable cet été.

Romero affirme que Messi a fait préparer sa maison de Castelldefels pour y vivre à nouveau en vue d'un retour à Barcelone.

Il ajoute que le FC Barcelone travaille à faire revenir Messi et qu'il est la destination préférée de Leo.

L'avenir de Messi au PSG est de plus en plus incertain.

Le contrat du joueur de 35 ans au PSG expire à la fin de la saison en cours, et les Parisiens sont actuellement en négociations pour le renouveler.

Mais Messi n'a pas signé de nouveau contrat et il est de plus en plus probable qu'il décide de quitter Paris.

Outre Al-Hilal et Barcelone, l'Inter Miami aimerait faire venir Messi en Major League Soccer.

Messi quitte Barcelone

Messi a effectué un transfert gratuit au PSG à l'été 2021 après avoir été dans l'incapacité de signer un nouveau contrat avec Barcelone.

La légende argentine a battu pratiquement tous les records pendant plus de 20 ans au Camp Nou, marquant un nombre incroyable de 672 buts en 778 matchs.

Il a connu une première saison difficile au PSG avec seulement six buts en Ligue 1, mais il a retrouvé son meilleur niveau cette saison.

Il a inscrit 18 buts et délivré 17 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de sa carrière au PSG et a également mené l'Argentine à la victoire lors de la Coupe du monde au Qatar.

L'Argentin a également été sacré joueur de l'année lors de la cérémonie FIFA Best à Paris à la fin du mois de février.