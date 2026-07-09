Une main avant le but… Le premier but de la France est-il valable ?

Le premier but de Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, marqué face au Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, a provoqué une polémique arbitrale. Au début de l’action, Adrien Rabiot a en effet touché le ballon de la main, ce qui a suscité des doutes sur la validité de la réalisation.

Le compte « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, a tranché : selon lui, le but est valable, car la main d’Adrien Rabiot n’est pas une faute passible de vérification vidéo.

Sur la plateforme « X », le compte a posé la question suivante : « La main qui a précédé le but de Mbappé aurait-elle pu faire l’objet d’une révision par la vidéo ? »

Et il a tranché sans équivoque : « Non ».

Il a expliqué que Rabiot avait d’abord contrôlé le ballon de la jambe avant que celui-ci ne touche involontairement sa main.

Il rappelle que, selon les lois du jeu, de telles situations ne sont pas passibles d’une intervention de la vidéo dès lors que le contact est fortuit et que le joueur ayant touché le ballon de la main n’est pas celui qui marque.

Sur cette base, « Archivo VAR » a confirmé la validité du but de Kylian Mbappé contre le Maroc, estimant que la décision de l’arbitre respectait bien le protocole de la vidéo et les règles de la FIFA.

La France s'est ainsi qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en battant le Maroc 2-0, lors du match qui les a opposés en quarts de finale. Les « Bleus » ont ainsi réitéré leur supériorité sur les « Lions de l’Atlas » dans les phases à élimination directe de la Coupe du monde, lors d’une rencontre marquée par une performance remarquable de Yassine Bono, qui, bien qu’ayant encaissé deux buts, a repoussé un penalty tiré par Kylian Mbappé.

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