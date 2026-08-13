Le Mexicain Julián Quiñones, attaquant d'Al-Qadisiya, a poursuivi son excellente forme avec le club, après avoir joué un rôle de premier plan dans la victoire palpitante face à Al-Shabab sur le score de 3-1, ce jeudi soir, dans le cadre des matchs de la première journée de la Roshn Saudi League.

Al-Shabab avait ouvert le score, avant qu'Al-Qadisiya ne renverse la situation grâce au brio de Quiñones, qui a délivré une passe décisive pour le premier but de Mohammed Abou Al-Chamat, puis s'est chargé lui-même d'inscrire le deuxième but.

À lire aussi : entre la disponibilité de Ronaldo et l'énigme Al-Oqaidi, Postecoglou lâche les surprises avant la rencontre face à Al-Fateh

L'influence de l'attaquant mexicain ne s'est pas limitée à sa contribution à la victoire, puisqu'il a continué d'écrire des chiffres historiques sous le maillot d'Al-Qadisiya depuis son arrivée au club, confirmant son statut comme l'un des éléments offensifs les plus marquants de l'effectif.

Selon le réseau de statistiques de football « Opta », Quiñones a marqué et délivré une passe décisive lors d'un même match à six reprises en championnat professionnel sous le maillot d'Al-Qadisiya, soit le chiffre le plus élevé pour un joueur dans l'histoire du club dans cette compétition.

Quiñones devance largement le joueur d'Al-Qadisiya le plus proche à ce niveau, puisque le Brésilien Bismark Ferreira a réalisé la même performance en seulement trois matchs, confirmant une nouvelle fois que l'attaquant mexicain est l'une des armes les plus importantes de l'équipe en Roshn League.

Il convient de rappeler que Quiñones a été sacré meilleur buteur de la dernière édition de la Roshn League, avec 33 buts, devançant l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, d'un seul but.