Le Mexicain Julian Quinones, attaquant d'Al-Qadsiah, a poursuivi sa forme éclatante avec l'équipe, après avoir tenu le rôle principal dans la victoire spectaculaire face à Al-Shabab sur le score de 2-1, ce jeudi soir, dans le cadre de la première journée de la Roshn Saudi League.

C'est Al-Shabab qui avait ouvert le score, avant qu'Al-Qadsiah ne renverse la situation grâce au brio de Quinones, qui a délivré une passe décisive pour le premier but de Mohamed Abou Al-Shamat, avant de se charger lui-même d'inscrire le but de la victoire, conduisant son équipe à décrocher ses trois premiers points de la nouvelle saison.

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L'influence de l'attaquant mexicain ne s'est pas limitée à sa contribution à la victoire, puisqu'il a continué d'inscrire des chiffres historiques sous le maillot d'Al-Qadsiah depuis son arrivée au club, confirmant son statut de l'un des éléments offensifs les plus en vue de l'effectif.

Selon le réseau de statistiques footballistiques « Opta », Quinones a marqué et délivré une passe décisive lors d'un même match à six reprises en championnat professionnel sous le maillot d'Al-Qadsiah, soit le chiffre le plus élevé pour n'importe quel joueur dans l'histoire du club dans cette compétition.

Quinones devance largement le joueur d'Al-Qadsiah le plus proche de lui dans ce classement, puisque le Brésilien Bismarck Ferreira a réalisé la même performance lors de seulement trois matchs, l'attaquant mexicain confirmant une nouvelle fois qu'il est l'une des armes les plus importantes de l'équipe en Roshn League.

À noter que Quinones a été sacré meilleur buteur de la précédente édition de la Roshn League, avec un total de 33 buts, devançant l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, d'un seul but.