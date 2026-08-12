Le Paris Saint-Germain s'apprête à écrire une nouvelle page de l'histoire de la Supercoupe d'Europe, lorsqu'il affrontera Aston Villa ce mercredi soir, dans une rencontre qui lui offre la possibilité de rejoindre un cercle très restreint.

Le club français aspire à conserver son titre pour la deuxième saison consécutive, un exploit qui n'a été réalisé que deux fois dans l'histoire de la Supercoupe d'Europe, par le Milan AC et le Real Madrid, selon les statistiques de « Squawka ».

Le Milan AC fut le premier à réussir cet exploit lorsqu'il fut sacré en 1989 et 1990, avant que le Real Madrid ne reproduise le même scénario en 2016 et 2017, devenant ainsi le dernier club à y être parvenu jusqu'à présent.

Le Paris Saint-Germain avait remporté son premier titre en Supercoupe d'Europe l'an dernier, après avoir renversé son retard face à Tottenham, avant de conclure la rencontre aux tirs au but, ajoutant ainsi ce trophée à son palmarès pour la première fois.

Le Paris Saint-Germain doit s'imposer face à Aston Villa pour devenir seulement le troisième club de l'histoire de la Supercoupe d'Europe à réussir à conserver son titre lors de deux saisons consécutives, après le Milan AC et le Real Madrid.

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