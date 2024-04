Une légende française tape sur Erling Haaland

Inefficace contre le Real Madrid, mardi soir, Erling Haaland se fait corriger par une légende de l’Equipe de France.

En déplacement au Santiago Bernabéu, mardi soir, Manchester City est rentré avec un match nul (3-3) très coriace contre le Real Madrid. Mais l’attaquant vedette des Skyblues, Erling Haaland, a été très discret. Ce qui a attiré l’attention de Thierry Henry, qui a fait un reproche au Norvégien dans sa façon de jouer.

Titi comprend Haaland, mais…

S’il n’a pas pu inscrire un but dans les trois marqués par Manchester City sur le terrain du Real Madrid, Erling Haaland n’a pas non plus réussi à délivrer la moindre passe décisive. Alors, le joueur est très critiqué en Angleterre depuis la fin du match. L’attaquant de 23 ans est jugé pour sa discrétion criarde dans les grands rendez-vous. Mais pour Thierry Henry, jusque-là, c’est encore compréhensible.

« Je dis toujours que j'ai vu des attaquants ne pas marquer mais jouer très bien pour l'équipe et faire exactement ce dont vous avez besoin pour votre équipe à l'extérieur, ou même à domicile. Mais le plus souvent, vous jugez un attaquant pour ses buts - c'est vrai, nous le savons déjà », a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs sur CBS Sports, où il officie en tant que consultant les soirs de Ligue des champions.

Ce que reproche Thierry Henry à Haaland

Par ailleurs, le meilleur buteur de l’histoire des Gunners d’Arsenal a fait un constat sur l’ancien avant-centre du Borussia Dortmund, qui va l’empêcher de briller devant les buts lors des gros matchs. Pour l’ancien milieu de terrain des Bleus, Haaland devrait arrêter de trop s’appuyer sur le défenseur pour jouer librement et faire mal à l’adversaire.

« Les gens peuvent s'améliorer et j'y crois. Mais il y a une chose qu'il ne fait pas toujours aussi bien, et il est toujours au coude à coude avec le défenseur, donc vous pouvez faire comme ça et faire le tour. Mais si vous êtes comme ça (la main sur l'épaule du défenseur, NDLR), vous ne pouvez plus récupérer le ballon. Vous créez une distance, vous ne pouvez pas récupérer le ballon », a poursuivi l’ancien Monégasque.

« Même aux trois quarts, vous pouvez protéger le ballon. Après, tout dépend de votre qualité, mais vous ne pouvez pas laisser le défenseur mettre sa jambe autour de vous, ou mettre un bras autour de vous, vous devez d'abord l'attraper puis dicter », a ajouté Thierry Henry. Le message est passé. Haaland doit savoir quoi faire désormais.