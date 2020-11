Une légende du Real Madrid dézingue Zinedine Zidane

Pedrag Miajtovic, ancien joueur du Real Madrid, a violemment chargé l'entraîneur actuel du club merengue.

Le halo de respectacbilité qui entoure en permanence Zinedine Zidane du côté du commence à sérieusement s'effilocher. Pour preuve, les critiques concernant l'ancien international français commencent à fuser.

Alors que le Real a essuyé ce samedi son 3eme revers de la saison ayant subi, à domicile, la loi de la modeste équipe d’Alavés (1-2), Pedrag Mijatovic a attaqué la tactique de Zizou de plein fouet.

« En préparant la rencontre, ils ne se sont visiblement pas rendus compte que le point fort d’Alavés, c’était le côté gauche avec ses deux attaquants, et c’est là que le problème débute. , a ainsi taclé "Pedja" sur les ondes de la Cadena SER.

L'ancien buteur en finale de la Ligue des Champions 1997 face à la Turin d'un certain Zinedine Zidane ne s'est pas arrêté en si bon chemin.

« Il (Zidane) doit arranger certaines choses et ça commence dès la préparation du match. Si tu as Lucas Vazquez qui a fait une bonne prestation face à l’Inter en étant ailier, tu ne peux pas le mettre latéral face à Alavés, surtout si Militao est disponible. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce gamin, qui n’est pas défenseur central, ni arrière latéral. Tu reviens avec Lucas Vazquez à ce poste, et Asensio devant, qui ne va pas l’aider.", a lancé l’ancien international yougoslave, alors que face au 15eme au classement, les merengue ont essuyé une douloureuse et humiliante claque (1-2) à la maison.

L'article continue ci-dessous

Après cet ultime revers, le Real a raté une belle opportunité de revenir sur le podium. Les hommes de Zidane se retrouvent à six points du leader, la . Et ils pourraient également voir le Barça revenir à trois points derrière ce dimanche si les Catalans l’emportent contre Osasuna.

Reste à savoir si ce nouvel accroc va impacter la poursuite du mandat de Zidane. L'ancien milieu de terrain de l'équipe de ne semble jamais avoir été aussi fragilisé depuis son retour sur le banc du club de la Capitale espagnole.

Ancien joueur et directeur sportif du Real Madrid, Predrag Mijatovic est largement repris par les médias ibériques ce dimanche, qui partagent son pioint de vue en tirant les oreilles de Zizou. Au coach français de faire taire ses détracteurs lors du prochain match de ses troupes...