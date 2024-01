Une légende du PSG demande à Mbappé de rester

La situation de Kylian Mbappé sera sans aucun doute à surveiller au cours des prochains mois.

Son contrat avec le Paris Saint-Germain expire à la fin de la saison, ce qui signifie qu'il est désormais libre de discuter avec d'autres clubs, dont l'un d'entre eux devrait être le Real Madrid.

À ce stade, il semble que la décision de Mbappé se fera entre le PSG et le Real Madrid, comme ce fut le cas en 2022. À cette occasion, le joueur de 24 ans avait choisi les champions de France, et Luis Fernandez, ancien joueur et manager du PSG, l'a soutenu dans sa décision cette fois-ci.

Fernandez a déclaré à beIN SPORTS (via Sport) qu'il pensait que Mbappé n'irait nulle part cet été.

"Oui, (je pense qu') il va rester au PSG. Quand j'entends les déclarations des uns et des autres, du président du PSG qui prend l'initiative et parle du sujet, quand je vois Kylian faire de même après un match sur un accord signé, quand je vois que le PSG veut investir dans ce nouveau centre technique".

"Nous avons fait venir Randal, Kolo Muani et Dembele, qui sont des amis que Kylian voulait avoir à ses côtés. Je pense qu'il restera au PSG la saison prochaine".

S'il s'avère que Mbappé reste au PSG cet été, il est très probable que ses chances de rejoindre le Real Madrid à n'importe quel stade de sa carrière soient réduites à néant, étant donné que les dirigeants du club, et en particulier Florentino Perez, perdraient certainement toute confiance en l'attaquant français.