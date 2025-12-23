Une légende du football français cash sur l'impact de Greenwood

Frank Leboeuf, champion du monde et natif de Marseille, a expliqué à GOAL pourquoi l'ancien attaquant de Manchester United mérite une immense reconnaissance pour ses performances au Stade Vélodrome. Il a également abordé les rumeurs de transfert que Greenwood continue d'alimenter.

Le Soulier d'Or : Les exploits de Greenwood en France

Après avoir impressionné lors de son prêt à Getafe en Espagne durant la saison 2023-2024, Greenwood a quitté Old Trafford définitivement pour rejoindre Marseille. Le transfert s'est élevé à 27 millions de livres sterling (36 millions de dollars). Depuis, sa valeur a explosé.

Le joueur de 24 ans a partagé le Soulier d'Or de Ligue 1 lors de sa première saison, à égalité avec Ousmane Dembélé, la superstar du Paris Saint-Germain, Ballon d'Or. Greenwood a trouvé le chemin des filets à 21 reprises. Cette saison, il compte 15 buts toutes compétitions confondues.

Greenwood est devenu une figure emblématique de Marseille, portant sur ses épaules les attentes d'un public exigeant. Il est considéré comme un rival de Chris Waddle, véritable icône du club, quant à l'impact qu'a eu un Anglais sur le sol français.

Un parcours à la Waddle : Greenwood comparé à l'icône anglaise

L'ancien défenseur marseillais Leboeuf, s'exprimant en partenariat avec BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé son avis sur Greenwood : « Je suis très impressionné. Il a surmonté tous les obstacles, à cause de sa vie privée et du fait que certaines personnes ne le voulaient pas, etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais parler du joueur.

« Il y a près de 35 ans, un autre Anglais est arrivé à Marseille et, après un mois de soleil, il était tellement rouge que les gens disaient qu'il n'arrivait pas à s'intégrer. C'était Chris Waddle. Il est devenu une légende, une icône marseillaise, et il l'est toujours – même sa coupe de cheveux a été copiée ! » Mason remplit parfaitement son rôle : discret, travailleur acharné pour l'équipe, buteur, et un joueur crucial.

« Je suis très impressionné par son jeu, et ravi qu'après tous les problèmes qu'il a rencontrés à Manchester United et dans sa vie privée, il soit capable de telles performances. Footballistiquement parlant, rien à redire.

« Je suis très heureux de voir un autre Anglais dans le sud de la France, s'épanouir à Marseille, car je peux vous dire qu'il est loin d'être facile de s'intégrer là-bas. Les supporters sont exigeants, la pression est latine, le football est différent, et je suis très content pour Mason. »