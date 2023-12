Une légende du Barça cash sur Endrick

L'arrivée d'Endrick Felipe au Real Madrid suscite l'enthousiasme.

Les Blancos ont conclu un accord avec Palmeiras en décembre dernier pour le joueur de 17 ans, qui rejoindra la capitale espagnole l'été prochain.

Luis Suarez, l'icône du FC Barcelone, joue au Brésil depuis quelques années et il a été le témoin privilégié de l'ascension d'Endrick. S'exprimant lors des Bola de Prata Awards d'ESPN (via Diario AS), Suarez a admis qu'il s'attendait à ce que l'adolescent devienne un joueur clé du Real Madrid.

"C'est une star, il est encore très jeune, il fait ses premiers pas. Je pense que ce qu'il a accompli cette année est incroyable. Le Brésil, le Real Madrid et le football ont une star pour les années à venir".

Le FC Barcelone était également intéressé par Endrick avant que le Real Madrid ne l'emporte, et Suarez a admis qu'il souhaitait le voir rejoindre son ancien club, plutôt que l'autre côté de la rivalité du Clasico.

"Il est évident que je voulais qu'Endrick soit à Barcelone, mais c'est à lui de décider et de profiter du football, et le football profitera de lui.

Endrick a récemment aidé Palmeiras à remporter le championnat brésilien cette saison, et le Real Madrid espère qu'il l'aidera à gagner de nombreux trophées pendant son séjour au club.