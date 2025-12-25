Une légende des Bleus veut voir Cristiano Ronaldo gagner la coupe du monde

L'événement phare de la FIFA se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et le Portugal reçoit des conseils sur la meilleure façon de gérer son attaquant vedette, véritable pilier de l'équipe, dans le cadre d'un effort collectif pour ravir le prestigieux trophée à Lionel Messi et à l'Argentine.

Ronaldo, toujours aussi performant : combien de temps CR7 jouera-t-il ?

L'Albiceleste a triomphé en 2022, Messi, huit fois Ballon d'Or, ajoutant une nouvelle médaille à sa collection au terme d'une finale épique contre la France, qui s'est jouée jusqu'aux tirs au but. Ce succès a été perçu par beaucoup comme une évidence, l'un des plus grands joueurs de tous les temps mettant enfin la main sur la plus prestigieuse des récompenses.

Depuis près de vingt ans, Ronaldo se livre à une lutte acharnée avec Messi pour le titre de meilleur joueur de tous les temps. Il a remporté le Championnat d'Europe et la Ligue des Nations de l'UEFA, mais le trophée suprême lui échappe encore.

Il aura une nouvelle occasion de rectifier le tir l'été prochain, à 41 ans, et certains évoquent même la possibilité qu'il dispute une Coupe du Monde à domicile en 2030. Quoi qu'il en soit, il serait symbolique que CR7 puisse égaler Messi au palmarès des compétitions internationales.

Leboeuf, champion du monde avec la France en 1998 et s'exprimant en partenariat avec le casino en ligne BetVictor, a déclaré à GOAL, interrogé sur les récentes affirmations de Ronaldo selon lesquelles il n'a pas besoin d'un titre mondial pour asseoir sa légende : « Il ne ment pas, car son palmarès est déjà fantastique. Mais Ronaldo et Messi… Parmi tous les titres, la course au Ballon d'Or se jouait entre eux deux. La question était : lequel préférez-vous ? Êtes-vous plus Messi ou Ronaldo ? Pendant plus de dix ans, ça a été comme ça.

Ces joueurs ont déjà remporté de grands titres, mais il est vrai qu'une Coupe du monde change la donne. Il m'est arrivé de critiquer Ronaldo et je me suis fait lyncher par ses fans. Certains me demandent : “Qu'as-tu accompli dans ta vie ?” Je réponds : “J'ai gagné la Coupe du monde, pas lui.” C'est la réponse facile ! »

« Bien sûr, il a fait mieux que moi, c'est un joueur fantastique, mais gagner une Coupe du Monde, ça change tout – même pour Frank Leboeuf, et encore plus pour Ronaldo après la victoire de Messi.

« En 2022, la Coupe du Monde semblait dédiée à Messi. J'espère vraiment que celle de 2026 sera dédiée à Cristiano Ronaldo. Ce serait fantastique pour lui de remporter une Coupe du Monde, et pour le Portugal. Le Portugal a une équipe formidable, alors c'est possible. »