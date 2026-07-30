Une légende de Newcastle secoue Eddie Howe avec des déclarations audacieuses

Alan Shearer, la légende de Newcastle United, a adressé un message d'adieu à l'entraîneur Eddie Howe, après son départ surprise des Magpies.

Dans sa chronique sur le réseau BBC , Shearer a écrit : « Merci, Howe. Tu m'as offert le plus beau jour de ma vie en tant que supporter de Newcastle. »

Il a poursuivi : « Quelles que soient les raisons qui t'ont poussé à quitter le club, je pense que tous les supporters de mon âge ou plus jeunes que moi, et j'ai 55 ans, diront la même chose. »

Shearer a insisté : « Eddie Howe restera toujours une légende aux yeux des supporters de Newcastle, car il a mis fin à notre longue attente pour remporter un grand trophée, grâce à cette journée historique qu'il nous a offerte au stade de Wembley lorsque nous avons remporté la Coupe de la Ligue en 2025. »

Il a expliqué : « Ce qui s'est passé l'été dernier a considérablement entravé Newcastle, après le départ d'Alexander Isak et l'échec du club à recruter ses principales cibles sur le marché des transferts. »

Il a souligné : « Malheureusement, cette tendance s'est également poursuivie cette année. Et je ne serais pas surpris que cela ait eu une influence sur la réflexion d'Eddie quant à rester ou partir, ce qui me fait aussi craindre ce qui va se passer ensuite. »

Shearer a fait remarquer : « En tant que simple supporter, je pense que nous devons nous préparer à une saison difficile et à des moments pleins de défis. Le moment choisi pour le départ d'Eddie est ce qui m'a le plus surpris ; nous sommes trois semaines après le début de la préparation de la nouvelle saison, et il ne reste plus que trois semaines avant le coup d'envoi de la Premier League. »

Il a déclaré : « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans les coulisses pour que cela arrive maintenant, mais je suppose que, de son point de vue, il voyait ses meilleurs joueurs vendus l'un après l'autre ; à commencer par Isak, puis Anthony Gordon et Sandro Tonali cet été, avec les spéculations persistantes autour de l'avenir du capitaine Bruno Guimarães. »

Selon certaines informations, Matthias Jaissle serait le principal candidat pour succéder à Howe, après sa démission de son poste d'entraîneur d'Al-Ahli d'Arabie saoudite.

À propos de la situation de Newcastle, il a commenté : « Je pense que même les entraîneurs les plus expérimentés trouveraient cette situation difficile, alors que Matthias Jaissle, le candidat pressenti pour le poste, n'a que 38 ans. »

Il a fait remarquer : « Malgré son succès avec Al-Ahli d'Arabie saoudite, cela ne peut se comparer à un travail en Premier League, qui est un tout autre monde. »