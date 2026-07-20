Wayne Rooney estime que Lionel Messi a été « spolié » du Soulier d'or de la Coupe du monde au profit de Kylian Mbappé.

Le joueur de 39 ans a vécu une double déception dimanche soir, l’Argentine s’étant inclinée 1-0 face à l’Espagne en finale.

Mbappé, alors en tête du classement des buteurs avec 10 réalisations, avait inscrit les premier et troisième buts des Bleus lors de la défaite 6-4 contre l’Angleterre, samedi à Miami, en Floride.

Cette situation obligeait Messi à inscrire un doublé pour rejoindre Mbappé, âgé de 27 ans, au sommet du classement des buteurs ; les deux hommes se seraient alors retrouvés à égalité parfaite, avec 10 réalisations et 4 passes décisives chacun. Une passe décisive supplémentaire aurait même permis à l’Argentin de remporter le Soulier d’or.

Sur les ondes de BBC Sport, l’ancien buteur anglais Wayne Rooney a contesté la valeur des deux réalisations de Mbappé en match de classement.

Il a déclaré : « La France était déjà éliminée du tournoi… Franchement, ces buts ne devraient pas compter. Bien sûr, ils comptent, mais je trouve ça vraiment injuste pour Messi. »

Son ancien coéquipier en sélection anglaise, Alan Shearer, a pour sa part qualifié la victoire de l’Angleterre face à la France en Floride de « match de gala ».

Il a ajouté : « J’ai regardé le match d’hier, vu la manière dont il s’est déroulé, comme s’il s’agissait d’un match d’honneur », soulignant que Kylian Mbappé avait inscrit ses deux buts alors que la France était déjà éliminée de la compétition.

Il a conclu : « Lionel Messi joue la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne, qui n’a encaissé qu’un seul but, ce qui est bien plus difficile. »