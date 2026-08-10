Julián Álvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, a repris l'entraînement avec son équipe ce lundi, alors que son désir de rejoindre le Barça persiste, au moment où émerge un précédent judiciaire qui pourrait lui ouvrir une voie légale pour quitter le club madrilène.

Selon le journal espagnol AS, Álvarez a entamé sa période de préparation pour la nouvelle saison après la fin de ses vacances, passant les examens médicaux et effectuant des séances individuelles pour retrouver sa condition physique, à l'approche du début de la saison 2026-2027.

L'attaquant argentin avait l'intention de rencontrer aujourd'hui Diego Simeone ou Gil Marín pour réaffirmer son souhait de rejoindre le Barça, mais il devra patienter, l'entraîneur et le directeur exécutif du club étant absents des installations de l'équipe.

Le journal a révélé que la position de l'Atlético Madrid ne changera pas d'un iota lors de la réunion attendue entre le joueur et les responsables du club, qui répondront à l'attaquant, selon le quotidien, par la formule : « Excuse-toi et mets-toi au travail », lorsque le joueur leur demandera de négocier son transfert vers le Barça.

L'opération paraît pour l'heure extrêmement compliquée en raison de la fermeté du club madrilène dans sa position.

Dans ce contexte, l'expert juridique Miguel Galán a exhumé un précédent qui pourrait permettre à Julián Álvarez d'ouvrir une voie judiciaire pour quitter le stade Metropolitano : ce que l'on a appelé « l'affaire Zubiaurre », qui remonte à 2005, lorsqu'Ibai Zubiaurre avait racheté sa « carte de liberté » à la Real Sociedad contre un demi-million d'euros, afin de rejoindre gratuitement l'Athletic Bilbao.

La Real Sociedad avait porté l'affaire devant les tribunaux, estimant que les clauses en petits caractères du contrat du joueur lui permettaient de prolonger unilatéralement son contrat et de porter le montant de la clause libératoire à 30 millions d'euros.

Le tribunal social numéro 1 de Saint-Sébastien avait estimé qu'une clause libératoire de 30 millions d'euros était excessive et disproportionnée, et l'avait ramenée à cinq millions d'euros, la Cour suprême ayant confirmé le montant de l'indemnité.

Les procédures judiciaires se sont poursuivies jusqu'en 2008, et Zubiaurre n'a pas pu jouer pendant plus d'un an en raison de l'affaire. Mais Miguel Galán estime que ce précédent « confirme que la justice sociale peut réviser judiciairement une clause de résiliation de contrat si elle est disproportionnée et restreint la liberté professionnelle ».

Le président du Centre national de formation des entraîneurs de football et expert en droit du sport a déclaré sur la plateforme X : « Que chacun tire ses propres conclusions. »

Toni Freixa, ancien dirigeant et ancien candidat à la présidence du Barça, a adopté la même position sur le même réseau social, déclarant : « La clause libératoire du contrat de Julián, en raison de la disproportion entre son montant, son salaire et sa valeur marchande, est nulle en droit car elle constitue une fraude à la loi. Et n'importe quel juge de la justice sociale le déclarerait. Si Álvarez veut mener ce combat, il le remportera avec une large marge. »

La polémique se poursuit autour de l'avenir d'Álvarez, même si le joueur n'a pas pu être plus clair dans l'expression de ses intentions, et alors que le Barça est prêt à consentir un effort financier important pour le recruter, tandis que l'Atlético Madrid reste ferme sur sa position et n'est pas disposé à reculer.