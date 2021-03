"Une journée sans Milan, c'est comme une journée sans mes enfants" - Ibrahimovic désireux de prolonger son séjour à San Siro

L'attaquant suédois a révélé qu'il souhaitait rester dans l'effectif des Rossoneri au-delà de la saison actuelle.

Zlatan Ibrahimovic se dit impatient de prolonger son séjour à San Siro car une journée sans ses coéquipiers de l'AC Milan "est comme une journée sans mes enfants", a admis l'avant-centre suédois. Zlatan Ibrahimovic est une figure importante de l'équipe de Stefano Pioli, la plus grande star de l'équipe, depuis son retour à Milan dans le cadre d'un transfert gratuit en janvier 2020, mais il ne lui reste que quelques mois avant de terminer son contrat actuel.

Le leader suédois, qui a raté la dernière victoire des Rossoneri contre le Hellas Verona en raison d'une blessure, prétend n'avoir aucune information et a souvent laissé planer le doute en ce qui concerne une éventuelle prolongation de contrat, mais il a maintenant clairement indiqué qu'il serait heureux d'avoir la chance de signer un nouveau contrat avec l'AC Milan, afin de rester au moins la saison prochaine en Lombardie.

Lorsqu'on lui a demandé s'il serait toujours un joueur de l'AC Milan la saison prochaine, Ibrahimovic a déclaré à l'émission télévisée Che Tempo Che Fa sur Rai Play : "Je ne sais pas, nous allons voir. Si Paolo Maldini veut, je suis partant pour ça. Je voulais être là pour le match de Vérone, car je me sens mal à l'intérieur et l'équipe m'a trop manqué. Quand je passe une journée sans eux, c'est comme une journée sans mes enfants".

Bien que les blessures et sa période d'isolement en raison du Covid aient considérablement limité le temps de jeu de Zlatan Ibrahimovic en 2020-2021, il a quand même réussi à marquer 16 buts en 21 apparitions toutes compétitions confondues. Le joueur de 39 ans a également enregistré deux passes décisives tout en aidant Milan à se hisser au deuxième rang du classement de Serie A et à atteindre les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Zlatan Ibrahimovic a été un véritable leader pour l'AC Milan qui a longtemps été leader de Serie A cette saison et a souffert de l'absence du vétéran suédois. Ce dernier s'est exprimé sur son rôle dans l'équipe : "À Milan, j'ai de nombreuses responsabilités et je me sens comme un leader. Cette équipe est la seule équipe où je suis enthousiaste, je veux donner beaucoup et apprendre beaucoup pour être un guide, parce que quand ils me regardent, ils attendent quelque chose de moi."

Milan a été leade au classement de la Serie A tout au long de la première moitié de la saison, mais l'Inter a réussi à faire passer ses rivaux à la première place après avoir battu la Lazio le 14 février. Les Nerazzurri ont remporté le Derby della Madonnina une semaine plus tard pour augmenter leur avance et compter quatre points de plus au sommet de la Serie A, tandis que Milan a également perdu de précieux points contre l'Udinese en début de mois.

Cependant, l'équipe de Pioli a réduit l'écart à trois points en battant le Hellas Vérone, et bien que l'Inter ait encore un match en moins, à jouer face à l'Atalanta ce lundi, Zlatan Ibrahimovic pense toujours que le Scudetto est à portée de son équipe. "Il y a encore beaucoup de matches, tout est possible", a-t-il déclaré. "Ils n'ont qu'un match par semaine et ont plus de temps pour récupérer. Mon travail est de gagner des trophées, et je suis venu à Milan pour gagner".