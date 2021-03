Un coach italien prédit un Ballon d'Or à Lukaku

Alberto Zaccheroni estime que Romelu Lukaku, la star de l'Inter, a toutes les qualités pour aller chercher le Ballon d'Or dans le futur.

Romelu Lukaku ne cesse d'impressionner depuis qu'il est arrivé à l'Inter Milan. Il empile les buts et les brillantes performances, au point même où certains le voient aller chercher le Ballon d'Or dans le futur. C'est le cas d'Alberto Zaccheroni, un entraineur italien de renom et qui a dirigé la formation lombarde entre 2003 et 2004.

Zaccheroni s'est confié au célèbre quotidien 'Tuttosport' et a loué Lukaku, en particulier pour la façon dont il guide les Nerazzurri vers le titre de Scudetto, leur premier depuis 2010.

"En Serie A, personne n'arrive à faire bouger Lukaku"

"À mon avis, c'est un prix qui doit être décerné à celui qui crée le plus de déséquilibre. À la fois techniquement et physiquement, précisément parce que ce sont aussi des qualités importantes. Honnêtement, je ne serais pas surpris qu'il le remporte. Depuis qu'il a rejoint Inter, il a fait des choses extraordinaires. En Serie A, il n'y a pas un joueur qui puisse le faire bouger. Peut-être que le seul qui aurait pu le faire c'est Kessie. Mais vraiment quand il reçoit le ballon et écarte sur les ailes, il est excellent", a indiqué le technicien transalpin

Qu'on soit d'accord ou pas avec l'avis de Zaccheroni, ce qui est indéniable c'est que Romelu Lukaku connaît une saison en or à tous points de vue, non seulement pour les buts marqués, ce qu'il a toujours fait, mais pour tout le travail il le fait sur le terrain, même psychologiquement, avec ses coéquipiers.

Aucun Belge n'a encore réussi à conquérir le Ballon d'Or. Celui qui s'en est le plus rapproché c'est Eden Hazard en 2015 et 2018. Ce dernier avait terminé à la 8e place.

Par ailleurs, aucun joueur du championnat italien n'est parvenu à remporter cette récompense depuis le triomphe du Milanais Kakà en 2007.