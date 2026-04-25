Samedi après-midi, York City a décroché sa promotion en League Two à l’issue d’un finale haletante face à son grand rival Rochdale. Pour valider son billet, York ne devait pas perdre et a finalement arraché le nul 1-1 grâce à une tête victorieuse à la 103^e minute, huit minutes après l’ouverture du score des Dale.

Le suspense avait déjà atteint son comble lors de l’acte précédent : grâce à une réalisation signée à la 99^e minute, Rochdale s’était imposé 2-1 sur la pelouse de Braintree, repoussant ainsi l’échéance pour York, contraint de se déplacer chez son rival.

Avant le coup d’envoi, Rochdale comptait 105 points, contre 107 pour le leader York, mais l’équipe évoluait à domicile, au Spotland Stadium.

Les locaux devaient l’emporter pour dépasser York, et la partie demeura indécise pendant près d’une heure et demie, les deux équipes restant muettes devant le but.

Les locaux ont frappé la barre à la 92^e minute avant de finalement ouvrir le score à la 95^e, Emmanuel Dieseruvwe reprenant de la tête un centre millimétré pour faire exploser la joie du Spotland Stadium.

Visiblement sonné, York a pourtant refait surface pour égaliser à la 103^e minute par Josh Stones et ainsi valider son billet pour la League Two.

Malgré ce coup du sort, Rochdale conserve ses chances de montée via les barrages : le club est qualifié pour les demi-finales, tout comme Carlisle.

Les formations classées de la quatrième à la septième place de la National League – Boreham Wood, Scunthorpe, Southend et Forest Green – entreront en lice au stade des quarts de finale.