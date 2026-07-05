Une issue tragique : Neymar annonce sa retraite internationale après l’élimination du Brésil

L’élimination du Brésil en Coupe du monde 2026 a marqué l’une des soirées les plus éprouvantes de la carrière de Neymar.

Après le coup de sifflet final, la star brésilienne n’a pu contenir ses larmes, avant d’officialiser sa retraite internationale, mettant ainsi un point final à un parcours de plusieurs années au cours duquel il a porté le maillot auriverde dans les plus grandes compétitions mondiales.

Le capitaine a officialisé sa retraite internationale après l’élimination surprise du Brésil face à la Norvège, dimanche soir en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

« J’ai essayé… J’ai essayé », a-t-il confié après la rencontre. « J’ai commencé ici, au MetLife Stadium, et j’ai terminé ma carrière ici. C’est fini maintenant. »

L’Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur de la Seleção, l’avait rappelé après trois ans d’absence pour lui offrir une dernière chance de mener le Brésil vers un sixième titre mondial.

Mais ce rêve s’est brisé de manière cruelle : le Norvégien Erling Haaland a mené les siens vers une victoire historique en inscrivant les deux buts de la rencontre, offrant à la Norvège son billet pour les quarts de finale et éliminant au passage la sélection la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde (cinq étoiles).

Au cours de sa carrière internationale, Neymar a disputé 129 matchs sous le maillot auriverde, pris part à deux rencontres des qualifications pour la Coupe du monde 2026, avant de convertir son dernier penalty en fin de match contre la Norvège, une réalisation insuffisante pour éviter l’élimination.

Au coup de sifflet final, il a fondu en larmes, illustrant l’ampleur de sa déception après avoir vu s’envoler, pour la dernière fois de sa carrière, son rêve de remporter la Coupe du monde.

Cette effusion a suivi de quelques minutes un accrochage avec le gardien norvégien Orjan Nyland, que Neymar avait provoqué en célébrant son penalty sous ses yeux. L’annonce de l’élimination brésilienne a alors tout basculé, conduisant le joueur à annoncer sa retraite internationale.