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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

« Une intervention divine »… La Fédération égyptienne révèle la gravité de la blessure de Salah

Australie vs Égypte
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M. Salah
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É.-U.

Son analyse du match face à l’Australie

Khaled Al-Dandali, vice-président de la Fédération égyptienne de football, a clarifié la nature de la blessure qui a contraint Mohamed Salah à quitter la pelouse lors de la rencontre face à l’Iran en Coupe du monde.

Dans un entretien télévisé, il a confirmé que la star égyptienne a subi une légère élongation à l’ischio-jambier, l’obligeant à quitter la pelouse par précaution afin d’éviter toute aggravation.

Il a souligné que le grand professionnalisme de Salah lui a permis de mesurer les risques liés au fait de rester sur le terrain malgré la douleur, préférant préserver son intégrité physique en vue des prochaines rencontres du tournoi.

Le docteur Mohamed Abou El-Ela, médecin de l’équipe, a confirmé que la blessure restait « dans les limites acceptables » et n’inspirait aucune inquiétude majeure, ajoutant que le staff médical avait déjà engagé un protocole de soins intensif pour assurer la disponibilité de l’international égyptien lors de l’affrontement décisif face à l’Australie vendredi prochain, en seizièmes de finale.

Il a rappelé que la deuxième place des « Pharaons » dans leur groupe leur accorde près d’une semaine de répit avant d’affronter l’Australie, qualifiant ce calendrier de « disposition providentielle » offrant au capitaine égyptien le temps nécessaire pour récupérer.

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Le vice-président de la Fédération a conclu en soulignant que les staffs technique et médical, sous la direction de Hossam Hassan, travaillent d’arrache-pied pour préparer l’ensemble du groupe à ce rendez-vous avec l’Australie, se disant confiant quant à la participation de Salah à ce match décisif.

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