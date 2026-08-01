Le Real Madrid s'est montré ouvert à un possible départ de son joueur brésilien Vinicius Junior en cas d'absence d'accord sur un nouveau contrat.

Selon le réseau ESPN, des sources ont confirmé que la direction du Real Madrid n'avait aucun plan pour augmenter la dernière offre présentée en vue de prolonger le contrat de Vinicius.

Vinicius doit retrouver le centre d'entraînement de Valdebebas pour entamer sa préparation pour la nouvelle saison lundi, après la fin de ses vacances consécutives à sa participation à la Coupe du monde, alors que les doutes persistent sur son avenir, avec une seule année restant à son contrat actuel.

Les mêmes sources ont indiqué qu'aucune date n'avait encore été fixée pour la tenue d'une réunion entre les responsables du Real Madrid et les représentants de l'international brésilien, le club estimant que la décision revient désormais au joueur lui-même de déterminer s'il signera le nouveau contrat ou s'il cherchera à rejoindre une autre équipe.

Dans le même contexte, une source proche du joueur brésilien a confirmé qu'aucun contact n'avait eu lieu avec Arsenal jusqu'à présent.

Le réseau a précisé qu'Arsenal était effectivement intéressé par le recrutement de l'ailier brésilien et travaillait actuellement à étudier la possibilité et l'opportunité de conclure ce transfert.

Les négociations entre la direction du Real Madrid et les représentants de Vinicius connaissent un état de blocage persistant depuis longtemps concernant la conclusion d'un accord sur le nouveau contrat.

ESPN avait rapporté la saison dernière que le joueur n'était pas pressé au sujet de la prolongation, et que les discussions ne connaîtraient aucune avancée avant la fin des compétitions de la Coupe du monde.

Vinicius, âgé de 26 ans, avait rejoint le Real Madrid en 2018, devenant l'un des meilleurs joueurs du monde, marquant lors de deux finales de la Ligue des champions et terminant deuxième du Ballon d'Or masculin 2024.

La star brésilienne a souffert d'un malaise la saison dernière sous la direction de l'ancien entraîneur Xabi Alonso, exprimant sa colère lors de son remplacement pendant le match du Clasico au stade Bernabeu, à une période où l'équipe est restée sans remporter le moindre grand titre pendant deux années consécutives.

Le Real Madrid a poursuivi ses démarches actives sur le marché des transferts estival actuel, l'attaquant Carlos Espi ayant rejoint les rangs de l'équipe cette semaine.