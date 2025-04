Une infidélité ? Ter Stegen rétablit la vérité sur son couple

Marc-André ter Stegen a expliqué que les dommages causés par la publication de sa séparation d'avec sa femme Dani restaient irréparables.

Le gardien allemand avait annoncé sa séparation en mars et demandé le respect de sa vie privée, mais peu après, il a été révélé que le motif était l'infidélité de Jehle.

Lors d'une interview accordée à BILD et diffusée par El Desmarque, ter Stegen a expliqué que la situation était tragique.

« Je trouve tragique que de telles accusations soient portées sans la moindre considération. La personne la plus touchée par cette situation était, bien sûr, Dani, et j'ai eu beaucoup de peine pour elle, car elle ne le méritait pas. C'est totalement irrespectueux, et je trouve absurde que ces personnes n'aient pas eu honte de franchir une telle limite, surtout d'avoir des enfants. »

Ter Stegen s'est ensuite adressé aux réseaux sociaux pour démentir publiquement ces allégations et nommer les journalistes impliqués. Il a qualifié ces informations de fausses informations et a catégoriquement nié toute relation amoureuse entre Dani et qui que ce soit. Les journalistes concernés ont ensuite présenté leurs excuses dans les jours qui ont suivi.

« C'est un petit pas dans la bonne direction. Le fait que nous ayons reçu autant de retours positifs sur notre réponse ne me réjouit pas du tout. Au final, c'était totalement inapproprié. C'est irréparable.»

Le joueur de 32 ans a expliqué que Dani et ses deux enfants, Ben et Tom, vivent actuellement à proximité, à Barcelone.

« Nous avons deux enfants formidables et nous trouvons la solution idéale pour notre nouvelle situation. Dani et les enfants vivent toujours ici. Nous habitons actuellement à cinq minutes l'un de l'autre, ce qui est évidemment parfait pour moi. Je vois les enfants tous les jours, et tant que cela continuera, je serai la personne la plus heureuse du monde.»

Ter Stegen a passé la majeure partie de la saison sur blessure suite à une terrible blessure au genou en septembre qui a nécessité une intervention chirurgicale. Le capitaine blaugrana a récemment repris l'entraînement après six mois de rééducation et espère revenir avant la fin de la saison. Il devra d'abord convaincre le manager Hansi Flick de laisser tomber Wojciech Szczesny.