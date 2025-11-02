Une infidélité ? Lamine Yamal lâche la vérité sur son couple

En septembre dernier, il avait été confirmé que Lamine Yamal était en couple avec la chanteuse argentine Nicki Nicole, qui avait assisté à plusieurs matchs du Barça à l'Estadi Olimpic Lluís Companys ces dernières semaines. Cependant, ils ne sont plus ensemble.

S'exprimant auprès de Javi Hoyos sur D Corazón (via Sport), Lamine Yamal a confirmé sa séparation avec Nicki Nicole, tout en soulignant qu'il s'agissait d'une décision prise d'un commun accord.

« Nous ne sommes plus ensemble, mais ce n'est pas dû à une infidélité. Nous nous sommes simplement séparés, c'est tout. Tout ce qui se dit n'a rien à voir avec notre relation. Je ne lui ai pas été infidèle et je n'ai été avec personne d'autre. »

Le FC Barcelone souhaite le retour en pleine forme de Lamine Yamal.

Le club catalan espère voir Lamine Yamal retrouver son meilleur niveau dans les semaines à venir, après la défaite du week-end dernier lors du Clasico – un match sur lequel le jeune joueur n'a que peu d'influence. Il souffre toujours de problèmes au pubis qui le gênent depuis septembre, mais pour l'instant, cela ne justifie pas d'intervention chirurgicale.

Reste à savoir si la nouvelle de la séparation de Lamine Yamal et Nicole aura un impact sur ses performances avec le FC Barcelone. Le club était apparemment préoccupé par son comportement sur le terrain ; il est donc possible que cette nouvelle soit perçue positivement, car cela représente un souci de moins pour l'ailier en dehors des matchs.