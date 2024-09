Une icône du PSG dézingue la direction pour Kylian Mbappé

Un ancien joueur du PSG a récemment samedi la gestion de Kylian Mbappé part la direction parisienne, la saison dernière.

L’histoire entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé est encore loin d’être terminée. Trois mois après son départ, le Bondynois et le club de la capitale sont toujours au cœur d’un litige financier qui n’est pas près de prendre fin. Un conflit né de la gestion de Mbappé par la direction et qui n’est d’ailleurs pas du goût d’une icône du PSG.

Mamadou Sakho dénonce le traitement du PSG aux stars

Les relations entre le PSG et Kylian Mbappé sont devenues glaciales dès que le joueur a fait part de ses intentions de départ à la direction en février dernier. Les deux parties se sont d’ailleurs séparées de manière tendue. Mais ce n’est pas la première fois que le départ d’une vedette du PSG suscite des remous. C’était déjà le cas lors des départs de Lionel Messi, Neymar, Ángel Di María, voire encore Edinson Cavani. Des séparations que regrettent Mamadou Sakho qui accuse le PSG de ne pas bien traiter les stars à la fin de leurs aventures.

Getty Images

« Le PSG sait accueillir mais a du mal à dire au revoir. Je trouve ça dommage mais c’est un fait. Quand on voit l’accueil d’Ibrahimovic, de Kylian (Mbappé), de Neymar, de Messi, et la manière dont ils partent, ça me fait un pincement au cœur, affirme-t-il. Je vois un club de foot comme une famille. C’est comme lorsqu’on fête une naissance. À l’arrivée d’un joueur, on est tous joyeux. Quand cet enfant-là avec qui tu as passé des années grandit et décide de quitter le cocon familial, il faut l’accepter et savoir lui dire au revoir », a déploré l’ancien capitaine du PSG sur le plateau de J-1 sur Canal+Sport Afrique.

Sakho n’a pas apprécié la gestion de Kylian Mbappé par le PSG

Devenu meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est donc parti sur la pointe des pieds. Le nouvel attaquant du Real Madrid n’a même pas eu droit à une cérémonie d’adieu organisé par le club francilien à son endroit. Kylian Mbappé s’était seulement contenté d’un hommage des Ultras du PSG lors de son dernier match au Parc des Princes. Mais pour Mamadou Sakho, le club n’aurait pas dû laisser le Bondynois de cette manière.

« Quand je fais la remise du trophée de champion au PSG la saison dernière, j’avais un pincement au cœur de voir ce joueur fantastique partir par la petite porte avec tout ce qu’il se disait sur lui. Je trouvais ça dommage personnellement. Il faut savoir dissocier le business du foot, avertit le gaucher. Kylian Mbappé est un diamant qui a une valeur. Il gagne des sommes astronomiques mais il génère tout autant. Personne ne gagne un euro s’il ne le vaut pas. Ça regarde ses parents, ses conseillers et les dirigeants du club. Je pense que Kylian en tant que joueur de foot est entré dans tous les foyers parisiens, dans toutes les maisons de France. Il a fait rêver les jeunes des centres de formation, dans les écoles. On doit le remercier pour ça et se rendre compte de la chance de l’avoir eu dans notre stade et dans notre capitale. Il a porté haut nos couleurs, françaises, il continue d’ailleurs, et au Paris Saint-Germain », a ajouté l’ancien défenseur de Liverpool.