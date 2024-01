"Une honte", Laporta tape fort sur le Real Madrid

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, n'a pas tenu sa langue sur son grand concurrent.

Il s'exprimait au sujet de la controverse arbitrale qui a entouré la victoire du Real Madrid sur Almeria dimanche soir. Les Blancos ont vu trois décisions annulées par la VAR en leur faveur, alors que la VAR n'est pas intervenue dans un incident potentiel de carton rouge pour Vinicius Junior.

Lundi, une fuite audio du coude de Vinicius sur Alejandro Pozo a montré que l'arbitre VAR Alejandro Hernandez Hernandez n'a pas jugé nécessaire de demander à l'arbitre de regarder l'incident, ce qui a laissé perplexes les fans des rivaux.

"Ce qui s'est passé (à Madrid) est une honte. Le collectif des arbitres doit répondre aux pressions qui s'exercent cette saison. S'il ne le fait pas, nous serons très mal à l'aise car il s'agit d'un manquement à nos devoirs".

Laporta a ajouté, comme le rapporte Diario AS, que Barcelone n'avait pas réduit l'écart avec le Real Madrid en raison de décisions arbitrales, et qu'il était optimiste pour les Blaugrana, affirmant qu'ils étaient chaque jour plus unis.

Le FC Barcelone s'est plaint de ce qu'il considère comme un traitement injuste de la part des arbitres, tout comme le Real Madrid. Il convient de noter que Laporta doit encore s'expliquer sur l'affaire Negreira, dans laquelle lui et le FC Barcelone sont accusés de corruption par la justice.