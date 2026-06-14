« Une grave injustice envers la Samba »… Une note médiocre pour l'arbitrage du match Maroc-Brésil

L'arbitre slovène Slavko Vinčić a essuyé de vives critiques après avoir dirigé le match Maroc-Brésil lors de la Coupe du monde 2026. après que le site espagnol « Archivo Far », spécialisé dans l’arbitrage, lui a attribué la note médiocre de 3/10, estimant que la sélection brésilienne a été victime d’une grosse injustice.

Selon le média ibérique, l’arbitre n’a pas été à la hauteur de l’affiche, multipliant les erreurs d’appréciation qui ont suscité la polémique et le mécontentement des deux camps, alors que la rencontre s’est conclue sur un match nul entre les Lions de l’Atlas et la Seleção.

Selon le rapport, l’erreur majeure de l’arbitre a été de ne pas expulser Achraf Hakimi en première période après un tacle dangereux sur Vinícius Júnior. Le site estime en effet que le défenseur marocain a enfoncé ses crampons dans la cheville interne du Brésilien, un geste passible d’un carton rouge immédiat.

La polémique a enflé car Vencic n’a pas sifflé la faute immédiatement, et que la vidéo n’est pas intervenue pour la corriger, signe, selon le rapport, du recul récent du niveau de l’arbitre slovène.

Selon le média, l’arbitre slovène privilégie souvent la continuité du jeu, mais il se montre trop tolérant envers des fautes passibles de carton jaune, ce qui nuit à la cohérence de ses décisions.

Le rapport note aussi les protestations marocaines après le non-exclusion de Bruno Guimarães, mais estime que le contact, intervenu sur le cou-de-pied, ne méritait pas un carton rouge.

En conclusion, le site estime que l’arbitre slovène a suscité davantage d’interrogations que d’appréciations, et s’est retrouvé au cœur de la principale polémique de la première journée de la Coupe du monde 2026.

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