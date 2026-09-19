L'arbitre Martínez Munuera a commis une erreur grave lors de la direction du match entre Barcelone et son hôte Séville, samedi soir, au stade Ramón Sánchez-Pizjuán, dans le cadre de la septième journée de Liga.

Andreas Christensen, la star de Barcelone, s'est blessé au cours de la seconde période et a quitté la rencontre à la 59e minute, remplacé par Gerard Martín.

Le compte Archivo VAR, spécialisé dans les cas arbitraux litigieux, a rapporté que Martínez Munuera avait commis une erreur d'arbitrage majeure.

Et d'ajouter : « L'arbitre a interrompu le match au moment où Séville menait une attaque prometteuse, après que Christensen eut été victime d'une blessure musculaire. »

Le compte Archivo VAR a précisé : « Le mauvais placement de l'arbitre lors de l'attaque de Séville l'a empêché de voir le démarrage de Correa. »

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