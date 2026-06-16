L'équipe d'Angleterre subit un coup dur : un de ses joueurs phares est officiellement forfait pour la Coupe du monde 2026, victime d'une grave blessure.

Selon le journal britannique « The Sun », l’absence de Tino Livramento a été confirmée à seulement un jour du premier match de l’Angleterre dans la compétition.

Selon le quotidien britannique, le défenseur de Newcastle United sera remplacé in extremis sur la liste des 26 à cause de cette lésion.

Selon le quotidien, le défenseur de 23 ans souffre d’une lésion aux ischio-jambiers, et Trevoh Chalobah (Chelsea) fait partie des solutions étudiées pour le remplacer.

Le règlement autorise les sélections à modifier leur liste définitive de 26 joueurs jusqu’à 24 heures avant leur premier match de la phase de groupes, mais uniquement en cas de blessure grave.

Avec six sélections au compteur, Levramento avait pris part à tous les matchs des Three Lions en 2026, hormis une rencontre amicale remportée 3-0 face au Costa Rica la semaine passée, lors de laquelle il était resté sur le banc.

Polyvalent, il avait été retenu par Thomas Tuchel pour sa capacité à couvrir toute la défense.

Principalement arrière droit, il a aussi occupé le côté gauche sous les ordres d’Eddie Howe à Saint James’ Park.