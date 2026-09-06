Une grande tension inquiète le Barça avant le choc contre Valence

Les heures précédant l'affrontement entre Valence et Barcelone devraient être marquées par une atmosphère tendue aux abords du stade Mestalla, alors que les supporters des « Chauves-souris » s'apprêtent à organiser des manifestations contre la direction du club et ses propriétaires.

Le président de Valence, Peter Lim, est arrivé ce dimanche matin dans la ville à bord d'un avion privé, quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre, selon le journal« Sport » catalan.

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Selon le journal espagnol « As », le club n'a pas confirmé officiellement la présence de Lim en tribune, mais les attentes laissent penser que le plus haut responsable des « Chauves-souris » sera dans le stade pour suivre la rencontre.

L'arrivée de Lim intervient à un moment particulièrement sensible pour Valence, après que l'équipe de l'entraîneur Carlos Corberán n'a récolté qu'un seul point sur les 9 possibles lors des trois premières journées de Liga, tandis que le marché des transferts a contribué à accroître le mécontentement des supporters, qui ont préparé une série d'actions de protestation contre la propriété et la direction.

On s'attend donc à ce que l'atmosphère autour du stade Mestalla soit particulièrement bouillante avant le coup d'envoi de la rencontre, notamment en raison des tensions dans la relation entre les supporters et la direction du club.

L'affrontement face à Barcelone n'est pas dénué de souvenirs de tensions dans les tribunes, puisque la dernière journée de la saison passée, plus précisément avant la rencontre entre les deux équipes, a été le théâtre d'incidents aux abords de Mestalla, au cours desquels des supporters locaux ont allumé des fumigènes et lancé des objets en direction des forces de police, avec des chants scandés au passage du bus de Barcelone.

Inquiétude à Barcelone

Cette atmosphère pousse le Barça à suivre avec attention les heures précédant la rencontre - selon « Sport » - d'autant qu'il s'agira du premier déplacement de ses supporters en dehors de son stade, après les événements qu'a connus la zone entourant le stade Martínez Valero, avant sa première apparition en Liga face à Elche.

Cet incident reste présent au sein du club catalan, après que le dispositif de sécurité mis en place par la police elle-même a été le théâtre d'affrontements entre les supporters de Barcelone et des éléments de la police nationale avant la rencontre.

Barcelone était alors allé jusqu'à condamner ce qu'il avait qualifié d'usage « excessif » de la force contre l'un de ses supporters, réclamant des explications au sujet de l'intervention sécuritaire survenue avant la rencontre.

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