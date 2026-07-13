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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

« Une grande déception »… Bernardo Silva rompt le silence après l’élimination de la Coupe du monde

Portugal vs Espagne
Portugal
Espagne
Coupe du monde
B. Silva
Portugal
Espagne
É.-U.

Le Portugal a été éliminé en quarts de finale.

Bernardo Silva, la star du Portugal, a rompu son silence quelques jours après l’élimination de son équipe de la Coupe du monde 2026, suite à la défaite 1-0 concédée face à l’Espagne en huitièmes de finale.

Les joueurs portugais ont essuyé de nombreuses critiques après leurs performances décevantes lors de ce tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et leur élimination en huitièmes de finale suite à une défaite frustrante face à l'Espagne.

Sur son compte Instagram, il a reconnu : « Une Coupe du monde décevante et une grande déception que le tournoi se termine si vite, plus vite que nous ne l’avions imaginé. »

Il a conclu : « Ce fut et cela restera un immense honneur de représenter notre équipe nationale. Un grand merci au peuple portugais pour son soutien et l’espoir qu’il nous a donné. »


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