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Yamal MbappeGetty Images

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Une gifle pour Mbappé : les supporters du Real désignent Yamal pour le Ballon d'Or !

Ballon d'Or
Kylian Mbappé
L. Yamal
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Qui recevra ce grand honneur ?

Kylian Mbappé a reçu une surprise désagréable de la part des supporters du Real Madrid, après qu'un sondage réalisé par le journal madrilène « Marca » a montré la supériorité de Lamine Yamal sur lui dans la course aux favoris pour remporter le Ballon d'Or 2026.

« Marca » a proposé à ses lecteurs trois options pour désigner le joueur qui mérite le trophée : Yamal, Mbappé ou un autre joueur. Le résultat est jusqu'à présent frappant, la star du Barça ayant recueilli 15 516 voix, soit 37 %, contre 11 455 voix pour Mbappé, soit 27 %, tandis que l'option « un autre joueur » a récolté 14 795 voix, soit 36 %.

Ainsi, Yamal devance Mbappé de 10 points de pourcentage, un résultat qui paraît d'autant plus surprenant que le sondage a été réalisé par un journal disposant d'une base de supporters madrilène.

Ce résultat intervient au cœur d'une joute verbale entre les deux stars, après que Mbappé a clairement affirmé qu'il s'estimait digne du Ballon d'Or.

La star du Real Madrid a récemment déclaré : « J'ai le sentiment que c'est une bonne année pour remporter le Ballon d'Or », en référence à sa confiance dans ses chances de décrocher le trophée, après avoir livré une saison exceptionnelle sur le plan individuel.

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En face, Yamal n'a pas hésité à faire connaître sa position, affirmant qu'il se voit comme le plus légitime pour ce trophée. Il a déclaré : « Je pense que cette année je le mérite en raison de ce que j'ai gagné. »

La star du Barça dispose d'un argument de poids, à savoir ses succès collectifs au cours de la saison, tandis que Mbappé s'appuie davantage sur ses statistiques individuelles, ce qui a fait de la comparaison entre les deux joueurs un large sujet de débat avant l'annonce du vainqueur.

Alors que le trophée n'a pas encore été attribué, le sondage de « Marca » a adressé un message marquant à Mbappé, après que 37 % des participants ont choisi Yamal contre seulement 27 % pour la star française, rendant la concurrence entre les deux stars du Barça et du Real Madrid encore plus brûlante avant l'heure de vérité.

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