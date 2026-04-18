Une finale de Coupe prometteuse entre l’AZ et le NEC ? Voici les compositions probables

La finale de la Coupe KNVB Eurojackpot se tiendra dimanche soir. À partir de 18 h, au stade De Kuip, AZ et NEC s’affronteront pour soulever le trophée. La rencontre sera diffusée en direct sur ESPN ; voici les compositions probables des deux équipes.

Le poste de gardien reste une inconnue. Jeroen Zoet ayant défendu les buts de l’équipe B d’AZ lors du quart de finale de la Ligue Europa Conférence jeudi, Rome-Jayden Owusu-Oduro devrait obtenir une nouvelle chance après la finale perdue l’an passé.

Côté NEC, Gonzalo Crettaz devrait logiquement céder sa place au gardien réservé aux coupes, Jasper Cillessen, même si Dick Schreuder s’est gardé de le confirmer vendredi en conférence de presse.

Le retour du vétéran Jordy Clasie est par ailleurs crucial pour AZ. Le capitaine devrait débuter en tant que meneur de jeu dans un milieu de terrain très solide, aux côtés de Kees Smit et Sven Mijnans.

Le défenseur du NEC, Ahmetcan Kaplan, prêté par l’Ajax, est incertain pour le voyage à Rotterdam, ce qui devrait profiter à Deveron Fonville. Côté AZ, l’attaquant Jizz Hornkamp, victime d’une grave blessure à la cheville, est le seul absent certain de la finale.

Composition probable de l’AZ : Owusu-Oduro ; Kasius, Goes, Penetra, De Wit ; Clasie, Smit, Mijnans ; Jensen, Parrott, Daal.

Composition probable du NEC : Cillessen ; Dasa, Sandler, Fonville ; Ouaissa, Sano, Nejasmic, Önal ; Chery, Linssen, Lebreton.